Скорая помощь и бетономешалка столкнулись на западе Москвы | 360°

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Скорая помощь и бетономешалка столкнулись на западе Москвы

МВД Москвы сообщило о двух пострадавших при столкновении бетономешалки и скорой помощи

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Столкновение машины скорой помощи и бетономешалки произошло на проспекте Вернадского на западе Москвы. Как сообщили «360» в пресс-службе столичного главка МВД, в результате аварии пострадали два человека.

Травмы, по предварительным данным, получили два человека, которые находились в салоне медицинского автомобиля.

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Обстоятельства аварии установят прибывшие на место сотрудники ГИБДД.

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Источник «360» уточнил, что пациентов в машине скорой помощи не было. Оба пострадавшие — это медицинские работники.

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