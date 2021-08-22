Скорая перевернулась после ДТП с иномаркой в Москве. Видео

Машина скорой помощи попала в ДТП на улице Менжинского в Москве. Автомобиль столкнулся с легковым Volkswagen. После удара скорая перевернулась на бок, сообщил источник «360».

По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека. Оба находились в машине скорой.

На видео с места происшествия видно перевернутую скорую и врезавшийся в нее кроссовер. Рядом находятся сотрудники полиции и несколько экипажей медиков. Все обстоятельства и причины случившегося уточняются.