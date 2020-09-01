Скорая отправилась на вызов в Вологодской области и увязла на перепаханном поле

Жительница деревни в Грязовецком районе Вологодской области вызвала скорую своей бабушке, у которой поднялось давление. Автомобиль по пути застрял на перепаханном поле — добраться на место вызова иначе было нельзя. Врачу пришлось идти пешком около километра.

«Мы вызвали скорую. Естественно, скорая застряла в поле. Врачу пришлось идти около километра до нашей деревни», — рассказала «360» внучка почувствовавшей себя плохо местной жительницы.

После того как врач помог бабушке, ее родственники отправились уже на помощь медицинской бригаде.

«Буханка эта застряла, да так сильно, что им самим было не справиться. На тот период, пока мы делали дорогу, тракторы еще ездили, однако сразу куда-то исчезли», — добавила собеседница. Машину скорой помощи вытащили автомобилем «Нива».

В скорой помощи рассказали, что подобные случаи в этом районе случаются нередко. Когда начинаются дожди, дорогу размывает, а по распаханному полу проехать сложно.

Администрация Грязовецкого муниципального района уверила, что когда будет хорошая погода, нужный участок дороги разровняют бульдозером. Местные власти начали проверку инцидента с застрявшей на пашне скорой.