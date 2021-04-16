Скорая не могла уехать со школьного двора в течение 7 минут из-за закрытых ворот в Нижнем Тагиле

Накануне в Нижнем Тагиле карета скорой помощи с включенными мигалками вынуждена была оставаться на территории школы в течение семи минут из-за закрытых ворот, которые мешали выехать.

Как сообщает tagilcity.ru, очевидец зафиксировал происходящее на видео. На кадрах можно увидеть, как автомобиль службы скорой помощи стоял с включенными мигалками перед закрытыми автоматическими воротами школы в течение семи минут, не имея возможности выехать.

Мужчина, который проживает рядом со школой, рассказал сотрудникам издания, что после того, как учебное заведение оборудовали автоматическими воротами, такие ситуации регулярно случаются на школьном дворе. Так, школьный автобус периодически стоит перед воротами в течение получаса, потому что ворота остаются запертыми.

Директор школы № 20 Марина Уткина на вопросы журналиста TagilCity.ru пообещала в ближайшее время уточнить ситуацию и предоставить информацию о том, как машина скорой оказалась на территории школы в столь позднее время и почему ворота долго не открывали. Женщина поясняет, что на территории учреждения функционирует еще одна юридическая организация, офис которой расположен в здании бассейна. Возможно, именно сотрудники данной компании вызвали скорую. Уткина уточняет, что у них есть пульт, которым можно открывать ворота. Директор обещает разобраться в ситуации и представить информацию изданию.