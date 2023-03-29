Эксклюзив 29 марта 2023, 17:37 Скорая и полицейский автомобиль столкнулись в Подмосковье Источник «360»: 2 человека пострадали в ДТП со скорой и машиной полиции под Москвой РИА «Новости»

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Автомобили скорой помощи и полиции столкнулись на трассе М-11 в Подмосковье, сообщил источник «360» в экстренных службах. По предварительным данным, пострадали два человека.

По словам источника, в ДТП попали грузовой автомобиль и легковушка Hyundai. Травмы получили люди, находившиеся в легковой машине. Их госпитализировали в химкинскую ЦРБ, добавил собеседник «360».

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Предварительно известно, что у водителя диагностировали черепно-мозговую травму, а у пассажира — травму руки. Водитель грузового транспортного средства не пострадал.

Официально данные о дорожной аварии пока не подтвердили.