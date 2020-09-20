«Скорая» и маршрутка столкнулись в Москве. Кадры с места

Автомобиль «Скорой помощи» перевернулся после столкновения с маршрутном такси на Свободном проспекте в столице. Спасатели смогли перевернуть на колеса медицинскую машину только спустя два часа после ДТП. Об этом сообщил корреспондент «360» с места происшествия.

Фото: Телеканал «360»

Сейчас движение по Свободному проспекту вновь открыто. Инспекторы устанавливают причины аварии и опрашиваются свидетелей.

ДТП произошло вечером в субботу, 19 сентября. От удара машина «Скорой помощи» перевернулась. По предварительным данным, пострадали три человека. Один из них ребенок.

На опубликованных фотографиях можно увидеть перевернутый автомобиль. На видео с места происшествия видно, как спасатели перевернули машину на колеса.