Скорая и легковушка перевернулись после массового ДТП на северо-западе Москвы

Легковой автомобиль Renault, машина скорой помощи и минивэн Volkswagen столкнулись на улице Исаковского в московском районе Строгино, сообщил источник «360». В нашем распоряжении оказались фото с места событий.

UPD: Дептранс Москвы уточнил, что авария постановочная. На месте идут киносъемки.

Источник фото: телеканал «360»

На опубликованных кадрах видно, что от удара машину скорой помощи отбросило на бок, Volkswagen перевернулся вверх колесами. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале подтвердил столкновение. В ведомстве предупредили, что движение на этом участке дороги не затруднено.

В причинах и обстоятельствах аварии разбираются сотрудники дорожной инспекции.