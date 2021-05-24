24 мая 2021, 12:14
Скорая и легковушка перевернулись после массового ДТП на северо-западе Москвы
Легковой автомобиль Renault, машина скорой помощи и минивэн Volkswagen столкнулись на улице Исаковского в московском районе Строгино, сообщил источник «360». В нашем распоряжении оказались фото с места событий.
UPD: Дептранс Москвы уточнил, что авария постановочная. На месте идут киносъемки.
Источник фото: телеканал «360»
На опубликованных кадрах видно, что от удара машину скорой помощи отбросило на бок, Volkswagen перевернулся вверх колесами. На месте работают сотрудники оперативных служб.
Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале подтвердил столкновение. В ведомстве предупредили, что движение на этом участке дороги не затруднено.
В причинах и обстоятельствах аварии разбираются сотрудники дорожной инспекции.