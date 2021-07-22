Скорая и фургон с пассажирами столкнулись под Волгоградом

ДТП с участием скорой помощи и грузопассажирского фургона «Соболь» произошло в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. В результате пострадали пять человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Волгоградской области.

ДТП произошло сегодня, 22 июля, около 18:00. В момент аварии в машине скорой помощи находились двое пациентов. Как передал RT, спецсигналы неотложки были включены.

«В результате ДТП травмы получила медработник из скорой и четверо пассажиров автомашины «Соболь», — сообщили в пресс-службе.