Скопинский маньяк не сможет гулять по ночам после освобождения

Виктор Мохов, более известный как скопинский маньяк, после освобождения из колонии не сможет посещать массовые мероприятия. Также ему запретят гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы собственного района.

Мохов, который похитил нескольких девушек, насиловал их и продержал в подвале почти четыре года, 3 марта выйдет на свободу после отбывания 17-летнего срока, следует из решения суда, которое привело РИА «Новости».

Он отправится по месту проживания в город Скопин Рязанской области.

Однако ближайшие шесть лет о полной свободе для Мохова говорить не стоит. Ему нельзя будет посещать места проведения спортивных, физкультурно-оздоровительных, культурно-зрелищных и иных подобных массовых мероприятий на территории России.

Мохову запретят пребывание вне дома с 22 до 6 часов утра. Также он не сможет выехать за пределы области без разрешения. Он будет обязан несколько раз в месяц отмечаться. Административный надзор должны осуществлять органы внутренних дел по месту его жительства, пребывания или фактического нахождения.

В сентябре 2000 года скопинский маньяк вместе со своей сообщницей Еленой Бадукиной похитил и удерживал в подвале двух несовершеннолетних девушек из Рязани.