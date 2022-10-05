Подросток умер на каратэ в Башкирии. Причиной стала скрытая болезнь | 360°

Эксклюзив 05 октября 2022, 17:44 Поделиться Telegram

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Viber Подросток умер на каратэ в Башкирии. Причиной стала скрытая болезнь Предварительной причиной смерти мальчика в Башкирии на занятии по каратэ стала ишемия

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В Башкирии подросток скончался во время занятия по карате. Папа ребенка Зуфар в интервью «360» сказал, что перед случившимся у мальчика не было жалоб на здоровье.

«Ничего не предвещало беды. Он ни на что не жаловался», — поделился мужчина.

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Во время занятия мальчику стало плохо. Он потерял сознание, и через небольшой промежуток времени скончался. О семейной трагедии мужчина узнал от тренера. Тот позвонил и сказал, что мальчику стало плохо.

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При этом каратэ — не первое спортивное увлечение у погибшего ребенка.

«Раньше он и футболом занимался, и борьбой», — рассказал папа мальчика.

Кроме того, подросток и дома занимался спортом: папа установил ему турник и купил несложный спортинвентарь. Также мальчик помогал отцу по работе.

Мужчина отметил, что его ребенок только недавно начал посещать занятия по каратэ.

«Мы договорились с ним: он походит неделю. А мы посмотрим, как себя проявит. Мы не ждали больших результатов. Эта секция была как хобби, для себя», — рассказал он.

По словам мужчины, ребенок не получал серьезных травм от текущих и прошлых занятий. Кроме того, после диспансеризации ему не ставили никакие диагнозы.

Однако по предварительной информации причиной смерти стала ишемическая болезнь. Отец ребенка предположил, что она протекала в скрытой форме. Точные результаты обследования врачи подготовят через 30 дней.

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