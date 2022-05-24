24 мая 2022, 22:04
Ведущий солист театра «Кремлевский балет» Анатолий Соя скончался в 22 года
Ведущий солист театра «Кремлевский балет» Анатолий Соя скончался. Артисту было всего лишь 22 года. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на группу Государственного Кремлевского Дворца в социальной сети «Вконтакте».
Как рассказал друг погибшего Даниил Кудрявцев, Соя умер от отравления бытовым газом. Представители театра выразили свои соболезнования родственникам и близким погибшего, а также его коллегам.
«Нет слов, чтобы выразить эту невосполнимую и страшную утрату», — сообщили в ведомстве.