17 ноября 2021, 16:59
Скончался участник ДТП с грузовиком в Краснодарском крае
Мужчина, впавший в кому после ДТП в Краснодарском крае, умер в больнице
Умер мужчина, попавший в серьезное ДТП на автодороге Белореченск — Апшеронск в Краснодарском крае 16 ноября. Об этом сообщил «Царьград».
Погибший находился за рулем легкового автомобиля. Он не справился с управлением и столкнулся с грузовиком. 31-летнего мужчину доставили в больницу, где впал в кому, из которой так и не вышел.
Водитель грузовика не пострадал.