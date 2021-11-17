Скончался участник ДТП с грузовиком в Краснодарском крае

Умер мужчина, попавший в серьезное ДТП на автодороге Белореченск — Апшеронск в Краснодарском крае 16 ноября. Об этом сообщил «Царьград».

Погибший находился за рулем легкового автомобиля. Он не справился с управлением и столкнулся с грузовиком. 31-летнего мужчину доставили в больницу, где впал в кому, из которой так и не вышел.

Водитель грузовика не пострадал.