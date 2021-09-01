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    01 сентября 2021, 11:16

    Скончался советский и российский актер Владислав Зайченко

    Оксана Лавнюженко

    Представители Мурманского областного драматического театра сообщили о смерти советского и российского актера Владислава Зайченко. Артисту было 74 года. Об этом написало «Утро.ру» со ссылкой на информацию от пресс-службы театра.

    Многие годы Владислав Георгиевич работал в этом культурном заведении. Значительную часть своего творческого пути артист посвятил служению детям. Он работал в кукольном театре Мурманска до 1987 года.

    Коллеги по цеху отметили, что Владислав Георгиевич был талантливым актером. Он умел перевоплощаться на сцене в абсолютно разные характеры своих героев. На официальном сайте театра опубликован некролог, который посвящен памяти артиста.

    Причину смерти в театре не называют. Данных о том, болел ли чем-то серьезным артист, также нет.