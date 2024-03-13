Важное 13 марта 2024, 12:17 Скончался пострадавший при обстреле ВСУ Курской области мужчина Старовойт: получивший ожоги при обстреле ВСУ Курской области скончался РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мужчина, который получил ожоги при обстреле Вооруженных сил Украины села в Курской области, скончался. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Украинские боевики обстреляли село Кульбаки Глушковского района 10 марта. Мужчина получил сильнейшие ожоги. Врачи долго боролись за его жизнь, однако спасти не смогли.

Реклама

«Приношу глубокие соболезнования родным и близким», — написал губернатор.

Днем 13 марта ВСУ снова атаковали Курскую область. Под огнем украинских боевиков оказался поселок Теткино. Пострадал один человек. С контузией местного жители увезли в больницу.

Президент Владимир Путин объяснил участившиеся атаки ВСУ на российские регионы. По его словам, так Украина хочет помешать нормальному проведению выборов. Голосование состоится уже в ближайшие дни. Выборы пройдут с 15 по 17 марта.