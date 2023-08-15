Происшествия 15 августа 2023, 22:19 Скончался пострадавший при обстреле Белгородской области Глава Белгородской области Гладков: раненый при обстреле Новой Таволжанки погиб РИА «Новости»

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Пострадавший во время обстрела Новой Таволжанки в Белгородской области скончался. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«К большому горю, пострадавший сегодня при обстреле в Новой Таволжанке погиб», — написал глава Белгородской области.

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У пострадавшего диагностировали обширную кровопотерю, переломы ребер и слепые осколочные ранения грудной клетки с проникновением в плевральную полость левого легкого. Врачи боролись за жизнь мужчины, однако спасти не смогли.

«Невозможно унять боль потери дорогого человека… Выражаю соболезнования родным и близким погибшего», — заключил Гладков.

Губернатор сообщил об обстреле села Новая Таволжанка в Шебекинском городком округе днем 15 августа. При атаке пострадали два человека — женщина и мужчина. Последнего в тяжелом состоянии госпитализировали.

Накануне в Белгородском районе сработала система противовоздушной обороны. Две цели в воздухе сбили около села Пушкарного. Как сообщили «Известия» со ссылкой на Минобороны России, 14 августа ПВО уничтожила украинские беспилотники самолетного типа над Белгородской областью.