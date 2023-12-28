Происшествия 28 декабря 2023, 12:19 Скончался пострадавший при атаке ВСУ по Белгородской области Гладков: умер пострадавший от ударов по Белгородской области со стороны ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Один из рабочих, пострадавший во время атаки Вооруженных сил Украины по Грайворонскому городскому округу, скончался в реанимации. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате кардиогенного шока умер Сергей Николаевич, один из рабочих, которые пострадали во время вражеской атаки в Грайворонском городском округе», — написал глава региона.

Реклама

Он отметил, что мужчина скончался в реанимации. Врачи до последнего боролись за жизнь пострадавшего. Однако спасти его не удалось. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.

«Понимаю, что боль утраты ничто не сможет облегчить, но мы будем всячески поддерживать и помогать всем, что в наших силах», — добавил губернатор.

Боевик ВСУ сбросили взрывчатку на Грайворонский округ с беспилотника в субботу, 23 декабря. От удара ранения получила бригада рабочих. Сначала стало известно о трех пострадавших. Затем количество раненых увеличилось до пяти. Их госпитализировали. Состояние пострадавших оценивали как средней степени тяжести.