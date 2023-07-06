06 июля 2023, 12:14
Скончался один из заразившихся менингококковой инфекцией сотрудников Ozon в Екатеринбурге
Минздрав региона: умер один из заразившихся менингококковой инфекцией в Екатеринбурге
Один из работников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге, заразившихся менингококковой инфекцией, скончался. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения Свердловской области.
«Проводятся необходимые исследования для определения причины смерти», — сказали в региональном Минздраве.
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Специалисты Роспотребнадзора обнаружили менингококковую инфекцию у семи сотрудников Ozon в Екатеринбурге. Вспышку зафиксировали в распределительном центре на территории логопарка «Кольцовский».
На складе начали обрабатывать все, чего касались заболевшие. Кроме того, в помещении дополнительно организовали обеззараживание воздуха.
В Роспотребнадзоре добавили, что возбудитель инфекции не отличается стойкостью. По этой причине люди, получившие посылки из распределительного центра Ozon, не могут заразиться.
Минздрав
Екатеринбург
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