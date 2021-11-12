Скончался один из пострадавших при стрельбе в Дагестане

Один из пострадавших при стрельбе в дагестанском селе Аметеркмахи умер в больнице. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на республиканский Минздрав.

«К сожалению, один из пострадавших скончался. Врачи в операционной за его жизнь боролись несколько часов», — привело агентство слова представителя пресс-службы Минздрава региона.

Стрельба случилась в дагестанском селе Аметеркмахи. Убит имам, еще два человека были ранены. Нападавшего ликвидировали. Конфликт, по данным следствия, произошел между 62-летним местным жителем и имамом мечети.

Мужчина пришел к дому последнего и застрелил его. Также он ранил двух родственников своего оппонента. По данным СК, стрелка убил сын имама, ударив мужчину ножом. В распоряжении «360» оказались фото с места убийства. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.