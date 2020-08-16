Скончался один из горняков, пострадавших при обрушении шахты в Кузбассе

После обрушения горной массы в шахте «Ерунаковская-8» в Новокузнецке были госпитализированы четыре человека. Авария произошла 15 августа, примерно в 16:00 по местному времени.

Источник ТАСС в оперативных службах Кузбасса сообщил, что один из шахтеров скончался.

«Один скончался. Госпитализированы трое пострадавших, один в состоянии средней степени тяжести, один тяжелый и еще один в крайне тяжелом состоянии», — сообщили агентству.

Причиной обрушения, по данным Распадской угольной компании, управляющей шахтой, стали сейсмически события, произошедшие на вентиляционном штреке лавы 47-7.

Следственные органы по факту происшествия возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

С аварийного участка были эвакуированы 28 человек, еще 195 шахтеров продолжали работать.

Шахта «Ерунаковская-8» начала работу в феврале 2013 года. Ее проектная мощность — 2,5 миллиона тонн коксующегося угля в год. Запасы оцениваются в 300 миллионов тонн.