Скончался бывший главный спасатель Тюмени Святослав Федюшин

Умер бывший руководитель «Тюменской областной службы экстренного реагирования» Святослав Федюшин. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ТОСЭР.

Смерть мужчины наступила 16 июня. Ему было 68 лет.

«Святослав Васильевич Федюшин ушел из жизни 16 июня, в возрасте 68 лет. За годы жизни он прошел все ступеньки профессиональной деятельности: от спасателя до начальника „Тюменской областной службы экстренного реагирования“», — рассказали в ведомстве.

Мужчину три раза удостаивали наградами. Он получил нагрудные знаки МЧС «За заслуги», «Почетный знак МЧС России», «За сотрудничество во имя спасения». Федюшин оставил свою должность в 2017 году, а на пенсию вышел в 2019-м.

Прощание с погибшим проведут 19 июня в ритуальном зале № 2 по адресу Юрия Семовских, 12.