Скончалась пострадавшая при взрыве в квартире в Набережных Челнах

В Набережных Челнах скончалась девушка, которая пострадала при взрыве в квартире и была извлечена из-под завалов.

«Пострадавшая в происшествии девушка скончалась», — сказано в stories Instagram официального аккаунта Набережных Челнов.

Источник фото: Instagram/mycitychelny

Как уточнял ранее «Интерфакс», 22-летняя девушка была доставлена в больницу в состоянии клинической смерти, врачам удалось вывести ее из этого состояния. У пострадавшей были зафиксированы тупая травма живота, грудной клетки, а также ушиб головного мозга.

Девушка находилась в операционной в крайне тяжелом состоянии, сообщал Минздрав Татарстана в stories Instagram.

Взрыв газа прогремел в одной из жилых пятиэтажек в Набережных Челнах. Спасателям удалось достать из-под завалов четырех человек. Всех остальных жильцов дома эвакуировали, а правоохранители приступили к расследованию уголовного дела.

В объективы камер наблюдения попал момент взрыва в пятиэтажном жилом доме. Кадры оказались в распоряжении «360».