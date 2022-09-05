Все новости

Транспорт

06 сентября 2022, 06:36

Движение по синей и салатовой ветке московского метро приостановили

Власть

06 сентября 2022, 06:22

Глава Чечни отказался от бессрочного отпуска

Реклама

Мир

06 сентября 2022, 05:36

Япония направила Москве протест после выхода России из соглашения по Курилам

Мир

06 сентября 2022, 05:12

Россия примет меры для защиты интересов в Заполярье — МИД

Общество

06 сентября 2022, 04:58

Мошенники придумали новую схему обмана с письмами от «главы МВФ»

Общество

06 сентября 2022, 04:53

Запуск производства самолетов «Байкал» на Дальнем Востоке запланировали на 2024 год

Мир

06 сентября 2022, 04:36

Несколько британских чиновников подали в отставку после избрания Трасс премьером

Спецоперация

06 сентября 2022, 04:33

ВСУ скрывают огромные потери во время безуспешного наступления в Херсонской области

Мир

06 сентября 2022, 04:19

Госдеп США осудил теракт у российского посольства в Кабуле

Происшествия

05 сентября 2022, 19:02

(обновлено: 05 сентября 2022, 20:25)

Маленькую японку забыли в детсадовском автобусе, и она умерла

Забытая в детсадовском школьном автобусе в Японии девочка умерла от теплового удара

Читать 360tv в

Трехлетняя девочка скончалась от теплового удара в детсадовском автобусе, сообщило агентство Kyodo. По данным издания, ребенка забыли, а когда спохватились, было уже поздно.

Все случилось в понедельник в японской префектуре Сидзуока. Девочку посадили в автобус и отправили в детский сад.

Реклама

Воспитатели не заметили, что ребенок не вышел из общественного транспорта. Ближе к двум часам по местному времени девочку нашли — она была в бессознательном состоянии. Ее отправили в больницу, но спасти не смогли.

Реклама

По данным агентства, полиция заинтересовалась инцидентом. Правоохранители намерены провести проверку в отношении работников детского сада.

В Ставропольском крае маршрутная «Газель» столкнулась с легковым автомобилем Chevrolet Cruze. В результате ДТП погибли пять человек, включая ребенка.

Дети

Япония

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама