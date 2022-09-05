Происшествия 05 сентября 2022, 19:02 (обновлено: 05 сентября 2022, 20:25) Поделиться Telegram

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Viber Маленькую японку забыли в детсадовском автобусе, и она умерла Забытая в детсадовском школьном автобусе в Японии девочка умерла от теплового удара Hobi industri/Unsplash. com

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Трехлетняя девочка скончалась от теплового удара в детсадовском автобусе, сообщило агентство Kyodo. По данным издания, ребенка забыли, а когда спохватились, было уже поздно.

Все случилось в понедельник в японской префектуре Сидзуока. Девочку посадили в автобус и отправили в детский сад.

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Воспитатели не заметили, что ребенок не вышел из общественного транспорта. Ближе к двум часам по местному времени девочку нашли — она была в бессознательном состоянии. Ее отправили в больницу, но спасти не смогли.

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По данным агентства, полиция заинтересовалась инцидентом. Правоохранители намерены провести проверку в отношении работников детского сада.

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