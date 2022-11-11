Эксклюзив 11 ноября 2022, 16:55 Skoda протаранила дом на Олонецкой улице в Москве Источник «360»: Skoda протаранила дом на северо-востоке Москвы РИА «Новости»

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Водитель Skoda пострадал, влетев в стену дома на Олонецкой улице в Москве, сообщил источник «360» в экстренных службах города. По его данным, авария произошла у дома № 15.

На место происшествия вызвали скорую помощь. Водителя иномарки передали медикам. Информацию о его состоянии источник не уточнил.

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Обстоятельства и причины случившегося пока не известны. Официально данные о ДТП в МЧС и полиции не прокомментировали.

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