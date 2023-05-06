Происшествия 06 мая 2023, 22:14 Склады загорелись в Свердловской области МЧС: в поселке Первомайском в Свердловской области лесной пожар перекинулся на склады Flickr

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Лесной пожар в Свердловской области перекинулся на складские помещения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Там добавили, что спасатели наращивают силы для недопущения распространения пламени на другие здания.

Пожар случился в поселке Первомайском. Сообщение о возгорании поступило в 20:27 по московскому времени. По предварительной информации, пострадавших нет.

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«Проводится наращивание сил и средств для дальнейшего недопущения распространения огня», — добавили в ведомстве.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, загорелись два склада с порохом. Огонь угрожает еще 18 хранилищам. Агентство уточнило, что местных жителей начали эвакуировать.

Ситуация с лесными пожарами в уральских регионах усугубляется с каждым днем. Самая непростая ситуация сложилась в Свердловской области. Накануне там ввели режим ЧС. Жителям нескольких СНТ, сел и деревень предложили ради безопасности временно покинуть свои дома, как как огонь подбирается все ближе.