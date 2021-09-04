Склады загорелись в Петербурге на площади 2 тысячи «квадратов»

В Санкт-Петербурге, на Кубинской улице, загорелось два склада. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Северной столице.

«В 06:24 <…> поступило сообщение о пожаре по адресу: Санкт-Петербург, Московский район, улица Кубинская, 76, (промзона). По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что происходит возгорание двух складов на общей площади порядка 2000 квадратных метров. Пожару присвоен второй номер сложности», — рассказали в ведомстве.

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

По данным МЧС, в тушении пожара задействовали более 70 человек и 12 единиц техники. В районе 07:45 пожарные остановили распространение огня. Сейчас они проводят проливку и разбирают сгоревшие конструкции.

По предварительным данным, во время ЧП никто не пострадал. Информации о причине пожара пока нет.