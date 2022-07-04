Склады загорелись в Кызыле

Крупный пожар начался в Кызыле — столице Республики Тыва. Там загорелись клады. Об этом сообщил ОТР.

Площадь возгорания составила около 3000 квадратных метров. Сейчас в тушении возгорания задействовали девять автомобилей спецтехники, а также все спасательные расчеты города. Информации о погибших и пострадавших не поступало. При этом потушить пламя не получается уже на протяжении нескольких часов.

Ранее склады загорелись в поселке Коммунарка. На место происшествия направили спасателей.