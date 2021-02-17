Склады загорелись в Краснодаре

Пожар начался в складских помещениях на улице Конечная в Краснодаре. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, огонь изначально возник в двух помещениях и распространился на площади 1000 квадратных метров.

В одном из горящих зданий произошло обрушение кровли. Ведомство опубликовало видео с места пожара.

На опубликованных кадрах видно, что огонь охватил несколько складов, обшитых металлопрофилем.

В МЧС уточнили, что огонь удалось локализовать. Работу пожарных осложняют высокая плотность застройки и задымление.

«Коммерсантъ Кубань» со ссылкой на спасателей уточнил, что внутри складов находятся ламинат и ДСП.

Администрация региона уже в помощь пожарным отправила две поливомоечные машины. Сейчас решается вопрос о привлечении к тушению пожарного поезда.