Склады загорелись на въезде в Челябинск

Читатели издания рассказали, что за несколько километров от места возгорания виден столб черного дыма.

«Пожарные выехали на вызов по промышленному адресу — на Троицкий тракт, 74/4. По предварительной информации, возгорание произошло на территории складского комплекса. Сейчас информация уточняется», — пояснили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сейчас пожару присвоили категорию повышенной сложности.

Видеозапись инцидента опубликовали в группе «Регион-74 | Челябинск» в соцсети «ВКонтакте»