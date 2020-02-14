14 февраля 2020, 12:59
Склады загорелись на въезде в Челябинск
Очевидцы заметили крупный пожар на въезде в Челябинск со стороны района АМЗ. На место происшествия приехала пожарная бригада. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
Читатели издания рассказали, что за несколько километров от места возгорания виден столб черного дыма.
«Пожарные выехали на вызов по промышленному адресу — на Троицкий тракт, 74/4. По предварительной информации, возгорание произошло на территории складского комплекса. Сейчас информация уточняется», — пояснили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Сейчас пожару присвоили категорию повышенной сложности.
Видеозапись инцидента опубликовали в группе «Регион-74 | Челябинск» в соцсети «ВКонтакте»