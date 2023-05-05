Происшествия 05 мая 2023, 15:09 Склады с резиной в Екатеринбурге загорелись на площади 4 тысячи квадратных метров МЧС сообщило о ликвидации пожара площадью 4 тысячи квадратных метров в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге случился пожар. Пламя охватило два складских помещения с резиной и легковоспламеняющимися жидкостями, сообщили в пресс-службе МЧС России. Возгорание удалось ликвидировать спустя несколько часов.

Когда пожарные прибыли на место ЧП, огонь уже охватил две тысячи квадратных метров. Спустя какое-то время огонь перекинулся на растительность, и площадь пожара увеличилась вдвое. Спасатели сделали все возможное, чтобы пламя не распространилось на находящиеся рядом гаражи.

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«К ликвидации пожара привлечено порядка 80 человек и более 20 единиц техники. В 14:07 по московскому времени пожар локализован на площади четыре тысячи квадратных метров», — рассказали в МЧС.

Издание E1.ru уточнило, что склады загорелись на Базальтовой улице. Медики посоветовали местным жителям избегать нахождения на открытом воздухе из-за ЧП, а также больше пить и проводить влажную уборку в домах. При необходимости выхода на улицу екатеринбуржцам посоветовали надевать маски и респираторы.

В конце апреля в Свердловской области случился крупный пожар. Распространившийся от пилорамы в поселке Прогресс огонь уничтожил дома более 600 человек.