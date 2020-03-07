Склады с радиоэлектроникой загорелись в Новой Москве

Пожар вспыхнул в складских помещениях в Новой Москве. Там хранилась радиоэлектроника. Сейчас на месте возгорания работают пожарные.

«В Институтском проезде загорание ангара. Ранг пожара первый», — сообщил «360» источник в экстренных службах столицы.

Один из читателей прислал фотографии с места случившегося. На кадрах видно облако плотного, густого дыма.

Площадь пожара составила три тысячи квадратных метров. По информации главка МЧС по Москве, металлический ангар загорелся вечером 7 марта в поселке Мосрентген. Спустя какое-то время после прибытия пожарных был объявлен второй уровень сложности, пишет РИА «Новости». К складам отправили дополнительные подразделения спасателей.