Склады с пластмассой загорелись в Курганской области

В Курганской области произошел пожар на складах предприятия по переработке пластмассы и розливу безалкогольных напитков. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Склады загорелись в Шадринске на улице Тюменской. Огонь охватил площадь в две тысячи «квадратов». Пожару присвоили повышенный третий ранг. К тушению привлекли 53 человека и 20 единиц спецтехники. Также на место происшествия направили дополнительные силы мобильной группировки пожаротушения. По предварительной информации, никто не погиб и не пострадал.