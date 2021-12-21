Склады с пластиком загорелись в Таганроге. Видео

Сильный пожар охватил двухэтажные складские помещения на улице Социалистической в Таганроге. В помещениях хранилась пластиковая тара и леска для триммеров. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

На кадрах видно, что пламя охватило практически все здание. Огонь вырывается из окон, в небо поднимается густой черный дым. На месте стоят пожарные машины.

В пресс-службе Ростовского главка МЧС пожару присвоили третий ранг сложности. Прибывшие на место расчеты локализовали распространение огня на площади в 2,5 тысячи квадратных метров.

Угроза перехода пламени на соседние здания ликвидирована. На месте тушения работали 90 человек личного состава и 29 единиц техники. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.