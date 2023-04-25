Происшествия 25 апреля 2023, 17:27 Склады оружия нашли в двух квартирах Петербурга

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Два нелегальных склада оружия нашил сотрудники органов в квартирах Красносельского района. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Пять пистолетов, 63 патрона, 350 граммов бездымного пороха, запасные части и конструктивные элементы оружия и боеприпасов нашли в квартире 46-летнего директора строительной фирмы на улице Маршала Захарова.

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Также оружие обнаружили в квартире безработного 50-летнего мужчины на улице Летчика Пилютова. Там нашли два пистолета, нарезной карабин, ракетницу, а также 312 патронов различного калибра. В отношении мужчин возбудили уголовные дела.