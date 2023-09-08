Эксклюзив 08 сентября 2023, 10:13 Складской ангар загорелся в Дмитрове. Пожар сняли на видео Пожар на складе в Дмитрове локализовали на площади 750 квадратных метров Пресс-служба МЧС

Читать 360tv в

В Дмитрове на улице Профессиональной 8 сентября загорелся склад. Из здания самостоятельно вышли 15 человек. Возгорание локализовали на площади 750 квадратных метров, сообщили «360» в Главном управлении МЧС России по Московской области.

Огонь разгорелся на Профессиональной улице в металлическом ангаре площадью 700 квадратных метров, который использовали как торгово-складское помещение. Спасателей вызвали в 08:11.

Реклама

До приезда пожарных эвакуировались 15 человек, никто не пострадал. В тушении огня задействовали 62 человека и 18 единиц техники. В 09:10 пожар локализовали на площади 750 тысяч квадратных метров.

Кадры с места пожара опубликовал Telegram-канал «ЧП Дмитров». Очевидцы заметили столб темного дыма.

Другой склад загорелся на Кусковской улице в Москве. Площадь пожара достигла 800 квадратных метров. Возгорание ликвидировали.