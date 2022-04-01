Складское здание загорелось в Зеленограде
Складское строение с бытовой техникой загорелось в Зеленограде
Пожар произошел в здании в Зеленограде. Приблизительная площадь возгорания составила 150 квадратных метров, сообщил источник «360» в экстренных службах.
Огонь вспыхнул в помещении на Овражной улице. Сотрудники охраны здания уточнили, что горит бытовая техника.
Факт возгорания подтвердили в ГУ МЧС по Москве. Пожар, отметили в ведомстве, произошел в одной из секций одноэтажного складского здания. В ведомстве уточнили, что площадь возгорания — около 100 «квадратов». На месте работают пожарные расчеты.
«Происходит возгорание одной из секций на площади около 100 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало, подразделения на месте», — добавили в МЧС.
На АЗС около села Сабнова в Дербентском районе Дагестана 1 апреля взорвался автомобиль. Пострадали два человека.