Происшествия 24 марта 2023, 13:51 Складское здание загорелось в Невском районе Петербурга

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Пожар в административно-складском здании в Невском районе Петербурга произошел утром в пятницу, 24 марта. Об этом сообщил сайт «Петроград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.

До прибытия пожарных расчетов огонь успел распространиться на площади 300 квадратных метров. В тушении участвовали 23 сотрудника МЧС.

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Информации о возможных пострадавших не поступало. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

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