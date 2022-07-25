Складское помещение загорелось в Петербурге

Пожар произошел во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Там загорелись складкие помещения на улице Салова. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональное управление МЧС России.

Сообщение о пожаре поступило около 11 часов ночи. На место происшествия прибыли 12 человек личного состава и три единицы спецтехники. Спасатели установили, что огонь охватил административно-производственное здание. При этом склады выгорели полностью. Пламя охватило площадь в десять квадратных метров. Спустя полтора часа пожар удалось ликвидировать.