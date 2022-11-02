Складское помещение загорелось в Калининском районе Новосибирска | 360°

02 ноября 2022, 12:48
Складское помещение загорелось в Калининском районе Новосибирска
В Калининском районе Новосибирска пожарные пытаются справиться с огнем, который распространился на территории 150 квадратных метров. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.
«На момент прибытия первого подразделения открытым огнем горела кровля здания. Площадь пожара составляет 150 квадратных метров», — говорится в сообщении ведомства.
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В ликвидации возгорания принимают участие 48 сотрудников МЧС и 14 спецмашин.
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