Складское помещение загорелось на железнодорожной станции «Калище» в Ленобласти

В городе Сосновый Бор Ленинградской области произошел пожар на территории железнодорожной станции «Калище». Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства по СЗФО.

По предварительной информации, там загорелось складское помещение из-за несоблюдения правил пожарной безопасности.

Пострадавших в результате возгорания нет. В настоящий момент специалисты ведомства устанавливают точные обстоятельства случившегося.