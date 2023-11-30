Происшествия 30 ноября 2023, 14:13 Складское помещение площадью 200 квадратных метров загорелось во Фрунзенском районе Петербурга

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Сотрудники МЧС на протяжении трех с половиной часов тушили складское помещение площадью 200 квадратных метров, которое загорелось накануне во Фрунзенском районе Петербурга. Об этом написала Neva.Today.

Охранник склада заметил дым и сразу же вызвал экстренные службы. Спасатели установили, что в здании загорелась обстановка. В тушении участвовали 29 сотрудников МЧС и шесть спецмашин.

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Во время пожара никто не пострадал.