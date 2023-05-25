Происшествия 25 мая 2023, 17:41 Складские помещения загорелись в Краснодаре

Читать 360tv в

Возгорание произошло на складах в Краснодаре. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

По предварительным данным, пламя охватило помещения на улице Путевой. За 20 минут общая площадь возгорания возросла с 200 до 500 квадратных метров.

Реклама

Отмечается, что в ликвидации горения принимали участие 81 спасатель и 26 единиц техники, в результате пожара никто не пострадал.