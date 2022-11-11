Происшествия 11 ноября 2022, 09:47 Складские помещения загорелись в Алма-Ате Кадры с крупного пожара в Алма-Ате появились в Сети

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Серьезный пожар произошел на складе в Казахстане, в Алма-Ате. Об этом сообщил ресурс Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента чрезвычайных ситуаций (ДЧС) города. В Сети уже появились кадры с места случившегося.

Все произошло 11 ноября, в 10:56 по местному времени (07:56 по московскому времени), по адресу: Алма-Ата, Жетысуский район, микрорайон Северное кольцо, 7 Б.

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«Силы и средства ДЧС Алма-Аты направили по повышенному рангу вызова № 2-БИС», — сказано в сообщении ведомства.

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На видео можно рассмотреть огромные клубы черного дыма и языки пламени. Пожарные тушат огонь.

По данным телеканала «Звезда», территорию, где все происходит, пришлось оцепить. Три оперштаба координируют действия спасателей. Пожарный автопоезд направили к месту ЧП. Все причины и обстоятельства происшествия выясняются.