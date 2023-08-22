22 августа 2023, 15:57
Складские помещения загорелись ночью в Перми
Возгорание произошло в складских помещениях на улице Героев Хасана ночью 22 августа в Перми. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС России по Пермскому краю.
По предварительным данным, причиной пожара стали нарушения правил эксплуатации электрооборудования. Общая площадь возгорания составила около 300 квадратных метров.
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Отмечается, что участие в ликвидации принимали 46 сотрудников МЧС, в результате пожара никто не пострадал.
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