29 августа 2023, 17:49
Складские помещения загорелись на Комсомольской площади в Москве
Пожар начался в складских помещениях у вокзала на Комсомольской площади в Москве
На Комсомольской площади в Москве загорелись складские помещения. Очевидцы заметили густой черный дым. Об этом сообщил «360» источник.
По его данным, возгорание началось в районе дома 1Ас14. К месту происшествия выехали 15 пожарных расчетов. О причинах пожара и количестве пострадавших информации не поступало.
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Предварительно, загорелась кровля на ангарах РЖД. Движение в районе пожара не затруднено.
UPD: Источник уточнил, что площадь пожара увеличилась до 600 квадратных метров. Огонь распространяется.
Ранее неизвестный поджег судебный участок на улице Циолковского в Москве. Пожар начался около половины третьего ночи. После его тушения в кабинете нашли пол-литровую бутылку с фитилем.
Москва 2023
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