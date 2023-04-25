Эксклюзив 25 апреля 2023, 07:29 Складские помещения с окнами и автосервисом загорелись на севере Москвы Склад с автосервисом загорелись на 3-м Лихачевском переулке в Москве РИА «Новости»

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В Северном административном округе Москвы случился пожар. Возгорание площадью 150 квадратных метров произошло в двух складких боксах, где хранились окна и работал автосервис. Спасатели локализовали огонь, сообщил источник «360».

В экстренные службы позвонили около пяти часов утра. На 3-м Лихачевском переулке загорелось складское помещение, поделенных противопожарным разрывом. Это не помешало огню перекинуться с мусора у автосервиса на склад с окнами. Загорелись оба бокса на первом этаже и деревянная обрешетка на чердаке.

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К 06:05 огонь на площади 150 квадратных метров локализовали. На подъемнике в автосервисе обнаружили автомобиль, принадлежность которого установить не смогли — владельцев объекта не оказалось на месте.

Ангар с покрышками загорелся в Люберцах вечером 24 апреля. Огонь распространился на площади 1000 квадратных метров.