02 марта 2022, 13:02
Пожар на складе кофе в Рузе потушили
Сильный пожар охватил склад на территории производственной площадки компании «Московская кофейня на паяхъ» в деревне Тучково Рузского городского округа. По сообщению подмосковного главка МЧС, огонь охватил здание 28 февраля.
В ведомстве сообщили, что огонь распространился на площади в 1000 квадратных метров. Прибывшие на место спасатели быстро потушили пожар.
В результате происшествия никто не пострадал. В данный момент идет подсчет ущерба, причиненного огнем.