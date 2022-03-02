Пожар на складе кофе в Рузе потушили

Сильный пожар охватил склад на территории производственной площадки компании «Московская кофейня на паяхъ» в деревне Тучково Рузского городского округа. По сообщению подмосковного главка МЧС, огонь охватил здание 28 февраля.

В ведомстве сообщили, что огонь распространился на площади в 1000 квадратных метров. Прибывшие на место спасатели быстро потушили пожар.

В результате происшествия никто не пострадал. В данный момент идет подсчет ущерба, причиненного огнем.