Склад-ангар загорелся в Сергиевом Посаде. Видео

Огонь охватил склад-ангар для хранения металла в Сергиевом Посаде. Общая площадь возгорания составила тысячу квадратных метров. Об этом «360» сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области.

«В 06:15 поступило сообщение о возгорании <…> в 06:50 объявлена локализация. Предварительно, пострадавших и погибших нет», — сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что к тушению пожара привлекли 35 человек и пять единиц техники. От МЧС России — 25 человек и семь единиц техники.

Пользователь соцсетей поделился видео с места пожара. На кадрах видно, что вдалеке сильно горит здание и поднимается густой дым.

Сейчас ведутся работы по ликвидации открытого горения, для замера воздуха к месту пожара отправились специалисты.