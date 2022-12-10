Эксклюзив 10 декабря 2022, 16:13 Склад завода «Станкоагрегат» загорелся в Москве Источник «360» сообщил о пожаре на складе завода «Станкоагрегат» РИА «Новости»

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Склад мебели для кинотеатров загорелся на юго-востоке Москвы. Пожар начался на территории завода «Станкоагрегат», сообщил «360» источник в экстренных службах.

В ГУ МЧС по городу подтвердили информацию о возгорании. Известно, что огонь охватил площадь около 100 квадратных метров. Горит одноэтажное помещение на Петровском шоссе.

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«Заявка поступила в 15:19. Люди покинули здание самостоятельно до прибытия пожарных подразделений, информации о пострадавших не поступало», — уточнили в ведомстве.

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В пятницу, 9 декабря, загорелся строительный мусор в продуктовом магазине в трехэтажном торговом центре на Тишинской площади в столице.

Прибывшие на место происшествия пожарные вывели людей на улицу и потушили возгорание на площади 10 квадратных метров.

Утром в субботу начался пожар в старинной усадьбе Лопухиных в центре Москвы, травму при тушении получил один спасатель.