Склад загорелся в Солнечногорске

Угрозы распространения на соседние дома нет, сообщил ТАСС. Эту информацию подтвердил РЕН со ссылкой на региональный главк МЧС. В ведомстве отметили, что в настоящий момент огонь локализовали на площади 500 квадратных метров. Людей на складе не было.

Причины возникновения огня установят позже. Информация о пострадавших не поступала.



В социальных сетях появились фотографии с места событий. По данным очевидцев, горит склад на строительном рынке.

На опубликованных кадрах видно, что здание полностью охватило пламя.

В небо поднимается густой дым.



«360» в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области сообщили, что открытое горение на складе ликвидировали. Пострадавших в результате происшествия нет.