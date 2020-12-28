28 декабря 2020, 02:10
Склад загорелся в Солнечногорске
Пожар возник в складском помещении на улице Промышленной 13/7 городского округа Солнечногорск. Об этом «360» сообщили в МЧС по Московской области. Площадь распространения огня составила 500 квадратных метров.
Угрозы распространения на соседние дома нет, сообщил ТАСС. Эту информацию подтвердил РЕН со ссылкой на региональный главк МЧС. В ведомстве отметили, что в настоящий момент огонь локализовали на площади 500 квадратных метров. Людей на складе не было.
Причины возникновения огня установят позже. Информация о пострадавших не поступала.
В социальных сетях появились фотографии с места событий. По данным очевидцев, горит склад на строительном рынке.
На опубликованных кадрах видно, что здание полностью охватило пламя.
В небо поднимается густой дым.
«360» в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области сообщили, что открытое горение на складе ликвидировали. Пострадавших в результате происшествия нет.