Склад загорелся на вещевом рынке в Санкт-Петербурге

Пожар произошел на складе вещевого рынка во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга прошедшей ночью. На место прибыли пожарные. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Информацию о ЧП экстренные службы получили в 05:11, он произошел по адресу: улица Салова, дом 52. Стало известно, что на складе загорелись сразу два ангарных помещения размером 20 на 25 метров. Первоначально горение охватило 400 квадратных метров, но позже поступила информация о расширении площади пожара до 1200 — огонь перекинулся на еще один, третий ангар, передало РИА «Новости».

Сейчас сотрудники МЧС работают над ликвидацией возгорания, привлечены 62 человека и 13 единиц техники. Сведений о пострадавших на данный момент нет.

В МЧС подчеркнули, что риск распространения пламени на соседние помещения сохраняется. Пожару присвоили специальную характеристику 2БИС. Все причины и обстоятельства случившегося выясняются.

В 08:03 от сотрудников МЧС поступила информация, что горение удалось локализовать на площади 1200 метров.